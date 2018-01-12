Saadet Partisi 2019’da cumhurbaşkanı adayı çıkaracak

Saadet Partisi (SP), 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracaklarını duyurdu.

Gaziantep’deki basın toplantısında konuşan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partilerinin bir aday göstereceğini kaydetti.

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Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday çıkaracağız ve Allah’ın izniyle de inanıyoruz ki samimi olarak bu aday, kazanacak. Diğer partiler de aday gösterebilir ki gösterecekler de büyük ihtimalle. Ama şu andaki manzara, artık bu işin böyle gitmeyeceğine inananların adedinin arttığını gösteriyor.”

Şimdiye dek AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in aday olacağı biliniyor.