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Yaramazlara biraz batar!

Saadet Partisi, 1 Mayıs’ta cumhurbaşkanı adayını açıklayacak

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Saadet Partisi (SP), cumhurbaşkanı adayını 1 Mayıs’ta açıklayacağını duyurdu.

SP’nin adı, şimdiye dek İYİ Parti ve CHP’yle anılmış, partilerin ‘çatı aday’ olarak eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü konuştuğu iddiaları ortaya atılmıştı.

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SP’li bir yetkili ise adaylarının Gül olmayacağını açıklamıştı.

Parti, yazılı açıklamayla, yetkili organların değerlendirmeleri yaptığını, anketle birlikte istişare ve toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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Buna göre cumhurbaşkanı adayı, 1 Mayıs salı günü Ankara’da düzenlenecek programla SP’nin cumhurbaşkanı adayı açıklanacak.

Açıklamada “Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir” dendi.

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