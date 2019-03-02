Saadet Partili Doğan: Kazanmak için her şey mübah değil!

Saadet Partisi (SP) Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mesut Doğan,‘cumhur ittifakı’nın seçimlerde kullandığı ‘beka sorunu’ yaklaşımının toplumsal huzuru, kardeşliği ve barışı tehlikeye attığını savundu.

Fotoğraf: VOA

AKP ve MHP 24 Haziran 2018’deki meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ‘cumhur ittifakı’nı kurmuş, 31 Mart’taki yerel seçimler için de söz konusu birlikteliği sürdürme kararı almıştı. ‘Cumhur ittifakı’nı oluşturan iki parti de yerel seçimlerden zaferle çıkmamaları halinde Türkiye’nin beka sorunu ve bölünme riskiyle karşı karşıya kalacağını savunuyor.

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Son olarak da dün Ardahan mitinginde konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti ve CHP’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’na karşı beka mücadelesi verdiklerini belirterek “Bu bir beka meselesidir. Kimlere karşı? Mutabakat kurmuşlar ya. Kim var? CHP var, bölücü terör örgütünün desteklediği parti var “ demişti.

Amerika’nın Sesi’nden Yıldız Yazıcığolu’nun haberine göre, bugün gazetecilerle bir araya gelen SP’nin Ankara adayı Doğan, yerel seçimlere yönelik ‘cumhur ittifakı’nın ‘beka sorunu’ yaklaşımına tepki göstererek seçimlerin netleşeceği 1 Nisan tarihine dikkat çekti. Yerel seçimleri muhalefetin kazanması halinde beka sorunu oluşacağı reddeden Doğan, “1 Nisan’ı unutmamalıyız, fitne tohumu ekilmemeli” dedi.

Doğan: Kim ne yaparsa yapsın bu ülkedeki seçmenlerin yüzde 100’ü AK Partili olmaz, CHP’li, MHP’li, Saadetli olmaz!

Hayatın sadece seçimlerden ibaret olmadığını belirten Doğan, kazanmak için de her yolun mübah olmadığını vurguladı. Doğan ‘beka söylemi’nin nefret söylemine dönüşeceğine işaret ederek şöyle konuştu:

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“..Sırf kazanmak için insanlar arasına fitne tohumu ekenler bugünlerini kurtarabilirler ama hem kendi hem Türkiye’nin yarınlarını berbat ederler. Kim ne yaparsa yapsın bu ülkedeki seçmenlerin yüzde 100’ü AK Partili olmaz, CHP’li, MHP’li, Saadetli olmaz. Öyleyse birbirimize saygı göstermeyi öğreneceğiz. Bu ülkede herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Ben kimseye hakaret etme, iftira atma, tehdit etme hakkına sahip değilim. Bunların olduğu ülkede huzur, kardeşlik, barış olmaz. Bu ülkede insanlar arasında fitne ağaçları ekildikten sonra insanlar birbirine şüpheyle bakacak olduktan sonra belediyeyi A partisi alsa ne olur B partisi alsa ne olur? İnsanlar arasında huzur olmazsa ülkeyi A partisi yönetse ne olur B yönetse ne olur?”