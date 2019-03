Saadet öğretmen, çocuk taciziyle suçlanan imamın tutuklanmamasına isyan etti

View this post on Instagram

Masumlar ve mazlumlar yalnız değildir … Çocuklara sahip çıkacağız … Her şey üstüne gelip, seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde, sakın vazgeçme! İşte orası kaderinin değişeceği noktadır #tarihiyileriunutmaz #çocuklarvatandır @ucimorgtr @yucelceylancom

Reklam