Saadet öğretmen, çocuk taciziyle suçlanan imamın tutuklanmamasına isyan etti

Mersin’de Kuran kursunda 12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan imamın tutuklanmaması, sanık yakınlarının tepkisini çekti.

Davayı takip eden Çocuk İstismarı Derneği Başkanı Saadet Özkan sosyal medyada paylaştığı video aracılığıyla karara isyan etti.

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Fotoğraf: Instagram / Saadet Özkan

Sözcü’den Ali Ekber Şen’in haberine göre imam M.D.’nin Tarsus 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılandığı davanın 22 Mart’ta duruşması görüldü.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, mağdure E.S.’nin, imamın kendisini caminin ışıklandırması olmayan malzeme odasına götürdüğünü anlattığını ifade etti. Mütalaada, kız çocuğunun ‘imamın elle ve öperek tacizde bulunduğunu, giysilerini çıkardığını, bu sırada bayıldığını, kendisini daha sonra otoyol kenarına terkedilmiş olarak bulduğunu ve aradan geçen sürede ne olduğunu bilemediğini ancak çamaşırında kan izleri gördüğünü’ söylediği kaydedildi.

Savcı mütalaasında, beyanlardaki ve adli incelemelerdeki tutarlılık nedeniyle sanığın tutuklanmasını istedi. Mütalaada ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, geçen duruşmada olduğu gibi tutuklama talebini reddetti.

Aile tepkili

Tacizle suçlanan imamın serbest bırakılması başta E.S.’nin ailesi olmak üzere, duruşmaya katılan Mersin Bürosu avukatları ile Çocuk İstismarı Derneği Başkanı Saadet Özkan’ı isyan ettirdi.

Daha önce İzmir’de öğrencilere tacizde bulunan idarecinin ceza almasını sağlaması nedeniyle Uluslararası Cesaret Ödülü’ne layık görülen ve bu ödülü ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın elinden alan Saadet Özkan, sosyal medyada ağlayarak çektiği videoda, karara isyan etti ve herkesi duyarlı olup bu davayı takip etmeye çağırdı.

‘Bunalıma giren çocuk üç kez intihara teşebbüs etti’

Özkan, bunalıma giren ve üç kez intihara teşebbüste bulunduğu bildirilen çocuğun adalet arayışına yardımcı olmak için çağrı yaptı. E.S.’nin annesi A.S ise “Kızımız üç defa intihara kalkıştı. Sabaha kadar başında beklemekteyim. Geceleri çığlıklarla uyanmaktadır. ‘Yapma’ diye bağırmaktadır. Adalet istiyorum ve ceza almasını istiyorum” diye konuştu.

Duruşmanın ardından sinirlerine hakim olamayan anne A.S. adliye koridorlarında tepkisini bağırarak dile getirdi.