Saadet liderine göre ekonomide yıllar boşa gitti: Albayrak’ın maliyeti 500 milyarı geçti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonomide son 10 yılın boşa gittiğini belirterek, “(Hazine ve Maliye Bakanı) Berat Albayrak’ın maliyeti 100 milyar doları (yaklaşık 546 milyar lira) geçti” dedi.

Fotoğraf: DHA

Karamollaoğlu sosyal medya hesabından ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

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2018 dördüncü çeyreğinde ekonominin yüzde 3 daraldığını, yıl genelinde de büyümenin yüzde 2.6 olduğunu hatırlatan Saadet lideri, “2018 de kişi başı gelir 2008 seviyesine yani 9.632 dolara düştü. İşsizlik 4 milyona çıktı” dedi.

Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Yani bu demek oluyor ki son 10 yıl boşa gitti. Hazineden Sorumlu Bakan Sn. Berat Albayrak’ın ekonomiye maliyeti 100 milyar doları geçti. Ekonomide sorunların çözülmesinin ilk adımı Ekonomiden Sorumlu Bakanın değiştirilmesidir. Sn. Erdoğan ‘ben Berat Bey’i çok seviyorum ille de Bakan yapacağım’ diyorsa Berat Bey’e farklı bir bakanlık verebilir, mesela Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi!”