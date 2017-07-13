Saadet liderinden hükümete: Yanlış yapıyorsunuz, 28 Şubat’ı aratmayın

Saadet Partisi (SP) İstanbul il yönetim kurulu üyesi avukat Mustafa Yaman’ın ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki gösteren parti genel başkanı Temel Karamollaoğlu, “Yanlış yapıyorsunuz, vebale giriyorsunuz” dedi.

Aynı zamanda Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İstanbul şube başkanı da olan Mustafa Yaman dün tutuklanmıştı.

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Dihaber’in aktardığına göre, Yaman’ın tutuklanmasını ‘akla ziyan’ olarak değerlendiren Karamollaoğlu, “Herkes biliyor ki devlette, AKP’de bu işin içinde var” dedi ve şunları söyledi “Bu hadiselerle uzaktan yakından hiçbir ilgisinin olmadığı kesin olan bir arkadaşımızı bazı bahanelerle tutuklamak hakikaten adaleti katletmektir. Şunu unutmayın; O adamları 10 sene bağrınızda siz beslediniz. Bu devletin sinir uçlarına girene kadar, nüfuz etmelerini siz sağladınız. Bunlardan referans almadan kimse ne askeri okullara girebildi ne de bir makama gelebildi. Ha bunu fark ettiniz o zaman dönüp bir de teşekkür etmeniz icap ederken şimdi bizim arkadaşları tutuklama yoluna gidiyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz, vebale giriyorsunuz.”

’28 Şubat’ı aratmayın’

28 Şubat döneminde hiçbir arkadaşlarının gece yarısı gözaltına alınmadığını hatırlatan Karamollaoğlu, “Şimdi siz devleti 28 Şubat’ı aratacak bir noktaya götürürseniz, kaç tane 15 Temmuz’u kutlarsanız kutlayın hiçbir fayda vermez. Siz söylemiyor musunuz? ‘At izi it izine karıştı’ diye. Siz demediniz mi? ‘Bu teşkilatı yeni anladık.’ ‘Altı ibadet, ortası ticaret tepesi ihanet’ diye” dedi.

İktidara, “Ama siz muamelenizde ibadet edenle ihanet edeni aynı kefeye koyuyorsunuz” diye seslenen SP lideri şöyle devam etti: “Yapmayın yazıktır günahtır. Tamamen masum insanları gözaltına almaya, ardından da tutuklamaya başlarsanız bunun sonu gelmez siz de zarar görürsünüz. Devlet de zarar görür, ülke de zarar görür. Acilen kim yetkiliyse-adalet mekanizmasının artık yetkili olmadığı herkes tarafından biliniyor-lütfen müdahale edin. Vatandaşın yüzde 84’ü Türkiye’de adaletin olmadığını savunuyor. İşin garibi ise adalet mekanizmasında çalışan hakimler ve savcıların da yüzde 80’ininden fazlası adalete güvenmiyor.”