Saadet lideri ‘tarih verdi’: Ekim sonu, kasım ortasında ‘baskın seçim’ olabilir 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP hükümetinin ‘baskın seçim’ hazırlığında olduğunu öne sürdü.

‘Erken seçim demiyorum, hükümet baskın seçim yapacak’

AA’nın haberine göre Ankara il divanında yaptığı konuşmada partililere “Sizler de mesuliyet altındasınız. Yakında seçime gitme ihtimali var” diye seslenen Karamollaoğlu şunları söyledi: “Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü. Erken seçim demiyorum. Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak. ‘Kimse hazırlanamadan gidelim ki vatandaşın gönlünü tekrar kazanalım. Vatandaşı bir endişeye sevk edelim, bak falancalar gelirse bu ülke mahvolur.’ Ekim sonu, kasım ortasında seçim olabilir. Şimdiden seçime hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz.”

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