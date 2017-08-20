Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Saadet lideri ‘tarih verdi’: Ekim sonu, kasım ortasında ‘baskın seçim’ olabilir 

Share10
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 11

 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP hükümetinin ‘baskın seçim’ hazırlığında olduğunu öne sürdü.

‘Erken seçim demiyorum, hükümet baskın seçim yapacak’

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Ankara il divanında yaptığı konuşmada partililere “Sizler de mesuliyet altındasınız. Yakında seçime gitme ihtimali var” diye seslenen Karamollaoğlu şunları söyledi: “Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü. Erken seçim demiyorum. Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak. ‘Kimse hazırlanamadan gidelim ki vatandaşın gönlünü tekrar kazanalım. Vatandaşı bir endişeye sevk edelim, bak falancalar gelirse bu ülke mahvolur.’ Ekim sonu, kasım ortasında seçim olabilir. Şimdiden seçime hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz.”

Reklam

‘Erken seçim yok’: AKP yeniden yapılanma sürecinde

Kulis: Kabine değişikliği geniş çaplı olursa erken seçime gidilecek

CHP kulisi: Erdoğan ‘kaybedeceğini bildiği’ erken seçimi göze alamaz

Kulis: 2018’de erken seçim ihtimali gündemde, CHP hazırlık yapıyor

Kulis: AKP anketlerinde partinin oyu yüzde 45, sonuçlar ‘cesaret verici’ değil

Kulis: Saray kaynaklarına göre ilkbaharda ‘erken seçim’ var

 

 

.

 

 


Share10
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 11

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...