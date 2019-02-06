Saadet lideri: ‘Sülün Osman’ reklamımız baskı sonucu yayından kaldırıldı

Saadet Partisi’nin sinema salonlarında gösterilen ‘Sülün Osman’ temalı reklamının baskı sonucu yayından kaldırıldığı öne sürüldü.
Geçen günlerde vizyona giren ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filmi öncesinde gösterilen reklam çalışması sosyal medyada gündem olmuştu.
Gerçek bir hikayeden alıntı yapılarak ‘Sülün Osman’ lakaplı dolandırıcıyı konu alan reklamda, Galata Kulesi’nden Taksim Meydanı’na kadar dolandırılan insanlar anlatılıyor.
Reklamda köprü geçiş ücretlerine atıfta bulunularak “Galata Köprüsü’ne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı. Tabii o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi” deniyor.
Basın toplantısı sırasında sorulan soru üstüne konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hükümet ‘Sülün Osman’dan niye bu kadar çekindi anlamadım. Baskı kurdular, reklam ajansına Sülün Osman’ı kaldırttılar” dedi.
Saadet Partisi Antalya adayı Ali Aktaş, kaldırılan reklam hakkında paylaşım yaparak sosyal medyadan destek istedi.