Saadet lideri: ‘Sülün Osman’ reklamımız baskı sonucu yayından kaldırıldı

Ajansa baskı uygulamak suretiyle sinemalarda gösterimden kaldırdıkları Saadet Partisi'nin "Sülün Osman Reklam Filmi"



Lütfen RT ediniz ki herkes izlesin. Onların sansürü ve tekelleşmesi varsa halkın da sosyal medyası var. pic.twitter.com/7oJiciZMzn