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Yaramazlara biraz batar!

Saadet lideri Karamollaoğlu: Beka meselesi varsa, kucaklaşmaya ihtiyacımız var!

Sakarya’da konuşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu iktidarın yerel seçimleri ‘beka’ sorunu ile özdeşleştirdiğine dikkat çekerek söz konusu sorunun seçmenleri dışlayarak çözülemeyeceğine işaret etti.

Fotoğraf: Milli Gazete

Karamollaoğlu, Sakarya’nın Erenler ilçesinde düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısında seçmenleriye bir araya geldi. Partisinin hazineden hiçbir yardım almadığını belirten Karamollaoğlu ‘dava’larına gönül veren insanların küçük tasarrufu ve kıt imkanlarla çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

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SP lideri Karamollaoğlu: İş ehline verilecek

Milli Gazete’nin haberine göre, Saadet lideri konuşmasında ‘cumhur ittifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin ‘beka’ söylemine de değindi. Karamollaoğlu “Bu ülkede birtakım sıkıntılar varsa, beka meselesi varsa, mutlaka bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Herkesi kucaklamaya ihtiyacımız var. Kucaklamadan, biz bu memleketin içinde dışarıdan gelecek tehlikeye karşı direnç gösteremeyiz” dedi.

31 Mart’taki yerel seçimleri kazanmaları halinde liyakat esasına göre çalışacaklarının altını çizen Karamollaoğlu şöyle konuştu:

“Belediye başkan adaylarımız makamlarına oturdukları zaman kesinlikle kendilerine oy veren ve vermeyenler arasında hizmette bir farklılık gözetmeyecekler, hiçbir zaman yanlışa tevessül etmeyecekler, hiçbir zaman ehil olmayan bir insanı ‘Bu bizdendir’ deyip belli bir makama oturtmayacaklar. İş ehline verilecek. Biz hakkaniyete riayet edeceğiz, adil olacağız ve adaleti üstte tutacağız.”

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SP lideri son olarak ülke yönetimine de talip olduklarını belirtirken, belediyecilikte ve diğer alanlarda kapılarının herkese açık olacağını vurguladı.

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