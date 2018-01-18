Saadet lideri Karamollaoğlu: Abdullah Gül’ün adayımız olma ihtimali olur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayları olma ihtimali olabileceğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, ‘Ulusal Basın Buluşması’ adı altında düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi.

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Karamollaoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında vermiş olduğu kararın yerel mahkeme tarafından bozulmasına yönelik olarak, “Eğer bir yerel mahkeme ‘Anayasa Mahkemesi’nin kararını uygulamıyorum. Kararımda ısrar ediyorum’ der hükümet yetkilileri de bunu tevdi eder mahiyette konuşursa, zaten bize göre hukuk artık işlemez noktaya gelmişti de şimdi bütün ümitler bitti. Bu artık sözün bittiği yer. Türkiye’de artık hukuk yok” dedi.

Karamollaoğlu, Afrin operasyonu hakkında ise, “Orta Doğu’da ki bu hareketlerde kapsamlı bir strateji belirlenmezse sadece mevzi olarak bir yere girip, çıkmanın problemi çözmeyeceği kanaatindeyiz” diye konuştu.

Karamollaoğlu bir gazetecinin sorduğu “Abdullah Gül 2019’da adayınız olur mu?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Abdullah Gül bey kıymetli bir kardeşimiz. Elbette aday olma ihtimali olur. Ama şu anda adayımızdır demek doğru olmaz. Burada iki husus var. İlk olarak kendisi böyle bir noktada ‘Böyle bir teşebbüste bulunabilirim’ demesi gerekir. İkinci noktada da onun seçilebileceği noktasında sağlam bir kanaatin oluşması icap ediyor. Bunlar sağlanırsa o da olabilir, başkaları da.”