Saadet ‘çatı aday’ı yalanladı: Henüz karar almadık

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Saadet Partisi (SP), cumhurbaşkanlığı seçimleri için henüz bir karar almadığını açıkladı.

SP İdare Kurulu üyesi Bülent Kaya, KRT isimli kanala demecinde, Karamollaoğlu’nun sıradan bir aday olmaktan öte çatı bir aday olması için çabalayacaklarını vurgulamıştı.

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AA’nın aktardığına göre partiden yapılan açıklamada, “Partimiz 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri için herhangi bir karar almış değildir. Habere dayanak teşkil eden söz konusu ifadeler, Genel İdare Kurulu üyemiz Bülent Kaya’nın kişisel kanaat ve değerlendirmelerini yansıtmaktadır” denildi.

İstişareler sonucu verilecek kararın zamanı geldiğinde açıklanacağını söyleyen parti, “Bunun dışındaki açıklamalar ancak bir niyet ve düşünce beyanı olarak görülmelidir” dedi.