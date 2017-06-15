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Saadet, Berberoğlu kararına tepkili: Ülkenin geleceğine dair haklı endişeler arttı


 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin, “Böyle bir tutuklama kararı, Türkiye’nin geleceği konusundaki haklı endişeleri daha da arttırmıştır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği için ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Yazılı bir açıklama yapan Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak ‘Geçmiş olsun’ dileklerini ilettiğini aktardı.

Hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu söyleyen SP lideri, olası bir suçun hesabının hukuk kuralları içerisinde sorulması gerektiğini kaydetti.

Karamollaoğlu şöyle devam etti: “Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler sadece adaletin işleyişi noktasında değil, Türkiye’nin geleceği konusunda da haklı endişelere sebep olacak niteliktedir. Alınabilecek farklı hukuki tedbirler söz konusu olduğu halde, milletin oylarıyla seçilmiş, yeri, kimliği, adresi belli bir milletvekili hakkında, böyle bir tutuklama kararı verilmiş olması bu endişeleri daha da arttırmıştır. Bu tür dönemlerde en önemli şey adalete duyulan güvendir. Adalete olan güveni gölgeleyecek, toplumsal vicdanda şüphelere neden olacak yaklaşımlar sadece bu güvene zarar vermekle kalmaz, halkımız arasında daha derin çatlakların oluşmasına neden olur. Adalet kurumundan siyasete, iktidardan muhalefete hepimiz bu konuda çok daha hassas ve çok daha dikkatli olmalıyız.”

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