Saadet adayı: İGDAŞ oğlumu işten çıkartmadı

Saadet Partisi’nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar, iki gün önce söylediği, ‘İGDAŞ’ın dosyalarını takip eden avukat olan diğer oğlunun kurumla yaptığı sözleşmenin, hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildiğine ilişkin’ açıklamasından geri adam atarak ‘Eşi ve oğlunun İGDAŞ kurumunun alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini’ söyledi.

Necdet Gökçınar.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Son günlerde ailem hakkında bir konu gündemi hayli işgal etmektedir. Bu sebeple bu konu hakkında bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu açıklamayı yapmaktaki amacım, birtakım siyasilerin adımı ve ailemi kullanarak asılsız bazı açıklamalarda bulunmalarıdır. Eşim ve oğlum tarafından işletilen Hukuk Bürosu, 2004 senesinden beri İGDAŞ kurumunun alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmektedir. Söylenildiği gibi oğlum ve eşim İGDAŞ personeli değildir, İGDAŞ kurumuyla aralarında sadece vekalet sözleşmesi vardır. İBB’mizin köklü kurumlarından İGDAŞ’ı haksız çıkarmak amaçlı bir polemiğe girmeyeceğimi belirtir, bu konuda son sözün bu olduğunu kamuoyuna saygılarımla bildiririm.”

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Eşim ve oğlum tarafından işletilen Hukuk Bürosu, 2004 senesinden beri İGDAŞ kurumunun alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmektedir. Söylenildiği gibi oğlum ve eşim İGDAŞ personeli değildir, İGDAŞ kurumuyla aralarında sadece vekalet sözleşmesi vardır. — Necdet Gökçınar (@gokcinarnecdet) June 12, 2019

Necdet Gökçınar, iki gün önce Milli Gazete’ye yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “İki oğlumun işiyle oynandı ama mağdur edebiyatı yapmak bize yakışmaz. Bir kere mağduriyet edebiyatı seçim kriterlerinden biri değildir. 5 milyon işsiz gencimizin olduğu ülkemizde ben oğlumun işsiz kalmasını gündem yapacak değilim. Mağduriyet yarıştıracak da değilim, sadece zihin açmak için söylüyorum. Ben aday olduktan sonra 3 yıldır Borsa İstanbul’da çalışan ve performansı oldukça iyi olan oğlumun işine son verildi. Diğer taraftan İGDAŞ’ın dosyalarını takip eden avukat olan diğer oğlumun kurumla yaptığı sözleşme, hiçbir gerekçe gösterilmeden İGDAŞ tarafından iptal edildi. Bunu ilk defa size söylüyorum.”

İGDAŞ: Gökçınar’ın oğlu, mühendis olarak çalışmaya devam ediyor

Gökçınar’ın iddialarına karşılık, İGDAŞ’tan da şu açıklama yapıldı: “Söz konusu paylaşımda iddia edildiği gibi Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın oğlunun İGDAŞ’tan çıkarılması söz konusu değildir. Çünkü hiçbir zaman Sayın Gökçınar’ın oğlu İGDAŞ’ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Saadet Partisinin adayı Sayın Necdet Gökçınar’ın oğlu R.E. Gökçınar 17 Nisan 2006 yılında İBB’de sözleşmeli memur olarak işe başlamış, 3 Mart 2009’da memur olmuş; 15 Mayıs 2012 tarihinden bu yana ise İBB Tesisler Bakım onarım Müdürlüğünde (657’ye tabi memur) halen mühendis olarak çalışmaya devam etmektedir. Bununla beraber; Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın avukat olan eşinin, İGDAŞ ile Avukatlık Hizmet Sözleşmesi vardır ve halen devam etmektedir. Şirketlerimizin sözleşmeli tüm avukatlarının bulunduğu sistemde rutin olarak yapılan iyileştirme çalışması nedeniyle takip dosyalarına geçici olarak sistem üzerinden erişilememektedir. Bu sistem iyileştirme çalışması şirketimizin tüm avukatları için geçerli olup, adayın eşine yapılan özel bir işlem değildir. Çalışmalar sonuçlanır sonuçlanmaz sistem erişime açılacaktır.”