S-400 anlaşması imzalandı

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasını öngören anlaşma Ankara’da imzalandı.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli dün “İki sistem, dört adet batarya. Anlaşmaların hepsi sağlandı” demişti.
Rus savunma sanayi şirketi Rostech de önceki gün Türkiye’nin Rusya’dan dört S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında resmen satın aldığını, geriye sadece belgelerin son halin onayının kaldığını duyurmuştu.
Türkiye 1 milyar 375 milyon dolarını Rusya’dan aldığı borçla, 1 milyar 125 milyonluk bölümünü ise peşin yapacak.
Füzeler 2020’de gelecek
İlk S-400 sevkiyatının Mart 2020’de yapılması planlanıyor.
ABD, Rusya’nın askeri rakibi NATO hava savunma sistemine entegre olan Türkiye’nin S-400 almasından ciddi kaygı duyduğunu sık sık dile getiriyor.
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Ayrıntılar geliyor…