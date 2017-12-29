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Yaramazlara biraz batar!

S-400 anlaşması imzalandı

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Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasını öngören anlaşma Ankara’da imzalandı.

Fotoğraf: Reuters

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli dün “İki sistem, dört adet batarya. Anlaşmaların hepsi sağlandı” demişti.

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Rus savunma sanayi şirketi Rostech de önceki gün Türkiye’nin Rusya’dan dört S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında resmen satın aldığını, geriye sadece belgelerin son halin onayının kaldığını duyurmuştu.

Türkiye 1 milyar 375 milyon dolarını Rusya’dan aldığı borçla, 1 milyar 125 milyonluk bölümünü ise peşin yapacak.

Füzeler 2020’de gelecek

İlk S-400 sevkiyatının Mart 2020’de yapılması planlanıyor.

ABD, Rusya’nın askeri rakibi NATO hava savunma sistemine entegre olan Türkiye’nin S-400 almasından ciddi kaygı duyduğunu sık sık dile getiriyor.

S-400’lerde son durum: ‘Anlaşmaların hepsi sağlandı’

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NATO yetkilisi: Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının ‘sonuçları’ olur

Rus basını: Rusya, S-400’lerin şifrelerini ve kontrolünü Türkiye’ye vermeyecek

Ayrıntılar geliyor…

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