S-400 anlaşması imzalandı

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Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasını öngören anlaşma Ankara’da imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli dün “İki sistem, dört adet batarya. Anlaşmaların hepsi sağlandı” demişti.

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Rus savunma sanayi şirketi Rostech de önceki gün Türkiye’nin Rusya’dan dört S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında resmen satın aldığını, geriye sadece belgelerin son halin onayının kaldığını duyurmuştu.

Türkiye 1 milyar 375 milyon dolarını Rusya’dan aldığı borçla, 1 milyar 125 milyonluk bölümünü ise peşin yapacak.

Füzeler 2020’de gelecek

İlk S-400 sevkiyatının Mart 2020’de yapılması planlanıyor.

ABD, Rusya’nın askeri rakibi NATO hava savunma sistemine entegre olan Türkiye’nin S-400 almasından ciddi kaygı duyduğunu sık sık dile getiriyor.

Ayrıntılar geliyor…