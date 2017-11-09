S-400’ü beklerken: Türkiye, İtalya ve Fransa ile ortak füze üretimi için imza attı

Türkiye, İtalya ve Fransa savunma bakanlıkları arasında hava ve füze savunma sistemlerinin ortak üretiminde işbirliğini de içeren ‘savunma işbirliği niyet beyanı’ imzalandığı açıklandı.

Savunma Bakanlığı kaynakları, NATO toplantısına katılmak üzere Brüksel’e giden Savunma bakanı Nurettin Canikli’nin İtalya ve Fransa savunma bakanlıkları ile Türkiye Savunma Bakanlığı arasındaki savunma işbirliği niyet beyanını imzaladığını açıkladı.

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Reuters’a konuşan kaynaklar, niyet beyanı ile imzacılar arasında askeri elektronik sistemler, yazılım ve simülasyon sistemleri ile muhabere teçhizatı dahil, hava ve füze savunma sistemlerinin ortak üretiminde işbirliğinin güçlendirilmesi ile teknolojik işbirliği dahil savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin desteklenmesinin beyan edildiğini belirttiler.

İşbirliğinin ilk adımı olarak da EUROSAM tarafından üretilen SAMP-T füze sistemini temel alan bir sistemin EUROSAM konsorsiyumu ile Türk firmaları tarafından analizinin yapılması ve üç ülkenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmaların başlanması kararı alındığı açıklandı.

Türkiye uzun menzilli füze ihtiyacının karşılanması için Rusya’dan S-400 füzelerinin satın alınması için bu ülkeyle anlaşma imzalamıştı. Türkiye’nin Fransa-İtalya ortaklığı olan EUROSAM ile de füze alımı konusunda görüşmeler yaptığı belirtilmişti.

Üç ülke arasında imzalanan niyet beyanı ile karşılıklı ziyaretlerin artması, tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Bunun dışında, Türkiye ile İspanya arasında savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik de niyet beyanı imzalandı.

Türk Savunma Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgide “İspanya ile Türkiye arasında halihazırda iyi olan savunma sanayi alanındaki ilişkilerin başta kara, hava ve deniz sistemleri işe ARGE olmak üzere tüm alanlarda daha iyi bir seviyeye taşınmasına yönelik bir niyet beyanı imzalandı” denildi.