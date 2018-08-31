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Yaramazlara biraz batar!

‘S-400’leri alacağız’ diyen Erdoğan: F-35’ler verilmezse üretiriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sipariş edilen toplam 120 adet F-35 savaş uçağının, yapılan anlaşma gereği Türkiye’ye verilmesi gerektiğini belirterek, “Verilir veya verilmez artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse başka yerden temin eder veya üretiriz” dedi.

Fotoğraf: DHA

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin kararı onaylamıştı.

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Son olarak, Ankara’ya gelen ABD’li heyet, Türk mevkidaşlarına “S-400’lerden vazgeçerseniz ‘F-35 yaptırımı’ kalkar” mesajını vermişti.

Balıkesir’deki Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni’nde konuşan Erdoğan konuyla ilgili şöyle devam etti: “Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Terörle mücadele herkese hak görülüyor ama konu Türkiye olunca birden işin rengi değişiyor. Türkiye’nin S-400’lere ihtiyacı var. Anlaşması bitmiştir en kısa zamanda inşallah alacağız. Türkiye’nin F-35’lere de ihtiyacı var. 120 F-35 anlaşmamızda bize verilmesi gerekiyor. Verilir veya verilmez artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse başka yerden temin eder veya üretiriz. Ülkemizle ilgili olarak Amerika’da açılan davaların, verilen mahkumiyet kararlarının örneği bir başka ülkede yok. Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerine ulaşacağız.”

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Rus savunma sanayi şirketi Rosteh ile 2017’de yapılan anlaşmaya göre Türkiye’nin 2.5 milyar dolar karşılığında Rusya’dan dört adet S-400 füze savunma bataryası satın aldığı duyurulmuştu.

Öte yandan, Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 projesi kapsamında alacağı ilk uçak için haziran ayında teslim töreni yapılmıştı. Uçağın Kasım 2019’dan itibaren Türkiye’deki görev yerine gelmesi bekleniyordu.

Türkiye’nin toplam 120 adet F-35 savaş uçağı satın alması öngörülürken, halihazırda 30 adet uçak için sipariş verilmiş durumda.

Teslimatı durdurulan savaş uçaklarının akibetiyle ilgili, ABD Savunma Bakanlığı’nın 90 gün içerisinde Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu Kongre’ye sunması gerekiyor.

Bu raporda, Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

 

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