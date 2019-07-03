S-400’lere ‘barış konuşlanması’: NATO radarına bağlanmayacak

Türkiye’nin Rusya’dan alınan S-400 füzeleri için ABD yaptırımlarından kaçınmak adına yeni bir formül geliştirdiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

NTV’nin haberine göre ‘barış konuşlanması’ diye tabir edilen bu formülde S-400’lerin her an kullanılır hale gelecek şekilde kurulumu yapılacak. Ancak füze sistemleri sadece risk ve tehditlerin arttığı dönemlerde aktif hale getirilecek. Dahası, sistem NATO radarına bağlanmayacak.

Reklam

Haftasonunda ABD Başkanı Donald Trump’la görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Washington’ın S-400 nedeniyle Ankara’ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtmişti. Erdoğan, füzelerin 10 gün içinde teslim alınacağını söylemişti.

Son olarak, Türkiye’nin S-400’leri ilk etapta Ankara’ya konuşlandırmaya karar verdiği, hava savunma sistemleri için de görev yeri Ankara olan bir albay rütbeli bir komutan atandığı kaydedilmişti.

ABD yönetimininse Ankara’nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması halinde, Erdoğan’ın aksi yönde açıklamalarına rağmen Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planladığı bildirilmişti.