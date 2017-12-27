S-400’lerde son durum: ‘Anlaşmaların hepsi sağlandı’

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya’dan alınacak S-400 füze savunma sistemi için, “İki sistem, dört adet batarya. Anlaşmaların hepsi sağlandı” dedi.
Rus savunma sanayi şirketi Rostech de, Türkiye’nin Rusya’dan dört S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında resmen satın aldığını, geriye sadece belgelerin son halin onayının kaldığını duyurmuştu.
Türkiye 1 milyar 375 milyon dolarını Rusya’dan aldığı borçla, 1 milyar 125 milyonluk bölümünü ise peşin yapacak.
Füzeler 2020’de gelecek
İlk S-400 sevkiyatının Mart 2020’de yapılması planlanıyor.
ABD, Rusya’nın askeri rakibi NATO hava savunma sistemine entegre olan Türkiye’nin S-400 almasından ciddi kaygı duyduğunu sık sık dile getiriyor.
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