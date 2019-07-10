‘S-400’le ilgili pozisyonumuz aynı’ diyen ABD’ye yanıt: Diplomasiyle çözelim

Amerikan Dışişleri’nin “Yaptırımlara dair pozisyonumuz değişmedi” açıklamasına Ankara’dan yanıt geldi: “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinin ruhuyla bağdaşmıyor.”

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Geçtiğimiz ay Japonya’da düzenlenen G-20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile olan durumun karışık olduğunu belirtmiş ve “Bu berbat bir durum ancak Erdoğan’ın suçu yok ifadelerini kullanmıştı.”

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Dün ise (9 Temmuz) ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, hem kendisinin hem de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye’nin S-400 almasıyla ilgili ‘pozisyonlarını koruduğunu’ vurgulamış ve şunları söylemişti: “Herkesin bildiği, Türk makamlarının da bildiği gibi, CAATSA yaptırımlarını içeren tasarı Kongre’den geçti. Türkiye’nin S-400’lerle ilgili devam kararı alırsa gerçek ve olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledik. Buna F-35 programından çıkarma da dahil.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da şu açıklamayı yaptı: “Açıklama, cumhurbaşkanımız ile Trump’ın görüşmesinin ruhuyla bağdaşmıyor. ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.”



