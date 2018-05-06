S-400 yaptırımı: Türkiye’ye silah satışını askıya alan tasarı ABD Kongresi’nde

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne sunulan savunma bütçe tasarısı Türkiye’ye silah satışına ilişkin kısıtlamalar içeriyor.

ABD’li yetkililer bir süredir Rusya’dan S-400 füze alımı başta olmak üzere Türkiye’nin askeri politikalarına ilişkin sıkıntılarını yüksek sesle dile getirmeye başlamıştı.

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Temsilciler Meclisi’nin Silahlı Hizmetler Komisyonu, yıllık Ulusal Savunma Yetki Yasası’nı (NDAA) gelecek hafta tartışmaya başlıyor.

Sputnik’in Reuters’ten aktardığına göre, yasa taslağı, Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) ABD ile Türkiye arasındaki ilişki hakkında bir rapor sunmasını ve bu rapor tamamlanana kadar Türkiye’ye büyük savunma ekipmanlarının satışının engellensini öngörüyor.

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Rapor komisyonun ardından Temsilciler Meclisi’nde oylanacak, sonrasında Senato’nun da onayına ihtiyaç duyulacak.

Taslak Rusya ile askeri işbirliğine yasak getirilmesi gibi yaptırımlar da içeriyor. 717 milyar dolarlık askeri bütçeyi içeren taslakta Rusya ile siber savaşa daha fazla fon ayrılması da yer alıyor.