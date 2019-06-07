S-400 ve F-35 gerilimi, doları yükseltti

Dolar/TL kuru, ABD ile yaşanan Rusya’dan S-400 füze sistemi alımı ve F-35 savaş uçağı programının iptal edilmesi üzerine yükseldi. Ancak dolar, ABD’nin tarımdışı istihdam verilerinin açıklanmasından da etkilenerek iki yönlü dalgalanma yaşadı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bayram tatili sırasında iki ayın yaklaşık en düşük seviyesini gören dolar/TL kuru, cuma günü Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişelerin artması ve ABD tarımdışı istihdam verilerinin açıklanması ile iki yönlü dalgalandı.

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Piyasaların bayram tatili öncesinde yarım gün açık olduğu Pazartesi günü saat 12:06’da 5.8725/5.8755 seviyesinde olan dolar/TL, Salı günü 5.66’ya kadar gerilemişti.

Cuma gününe 5.80 civarından başlayan dolar/TL, ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle 5.8695 seviyesine kadar yükseldi, ancak, ABD tarımdışı istihdam verilerinin açıklanması ardından 5.79 seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL cuma günü saat 16:32’de 5.8160/5.8205 seviyesinde idi. Aynı saatte sepet bazında TL 6.1975/6.2033, euro/TL ise 6.5833/6.5853 seviyesinde tespit edildi.

Tarım dışı istihdam verilerinin açıklanması ardından dolar/TL’deki gerilemenin de desteklediği BIST-100 ve bankacılık endeksinde alımlar hızlandı. BIST-100 endeksi saat 16:39’da yüzde 2.26 yükselişle 92,386 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi de aynı saatte yüzde 4.59 yükselişe geçti.

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F-35 programının iptali ile ilgili haberin kurdaki yükselişte etkili olduğunu söyleyen bir bankacı, “Ancak spot piyasada likidite çok düşük. Bu sabahki yükselişte lokal döviz talebinin de etkili olduğunu düşünüyorum. Öğleden sonra gelen ABD tarımdışı istihdam verisi ise dolarda küresel zayıflığa neden olunca, dolar/TL’nin de 5.80 seviyesinin altına kaydığını gördük” dedi.







