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Yaramazlara biraz batar!

‘S-400 testi’ ardından ABD-Türkiye ilişkilerine dair endişeyle dolar yükselişte

Rus hava savunma sistemi S-400’ler için Ankara’da test yapıldığı haberinin ardından ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve dolarda gözlenen değer kazancına paralel hafta başında 5.70’li seviyelerden yükselişe geçen dolar/TL bu sabah 5.78’in üzerinde işlem görüyor.

Fotoğraf: Reuters

Son dönemde ABD’li yetkililerin açıklamalarında, Türkiye’nin Washington ile yaşadığı çıkmazı çözüme kavuşturmak için S-400’lerden ‘kurtulması‘ gerektiği söylemi öne çıkıyor. Ancak bu Türkiye’de kabul görmüş durumda değil.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Türkiye’nin S-400’leri test ediyor olmasının ‘endişe verici’ olduğunu söylemiş, ancak füzeler kaynaklı sorunları gidermek için Washington ile Ankara arasındaki görüşmelerin de devam ettiğini belirtmişti.

‘S-400 nedeniyle piyasada hareket gözleniyor’

Dolar/TL geçen hafta yaklaşık iki ayın en düşüğü olağan 5.6855’e kadar geriledikten sonra 5.70 etrafında oldukça dar bir bantta hareket etmiş, Türkiye’nin S-400 sistemlerini test edeceği haberi sonrasında başlayan yukarı hareketle dün 5.7910’a kadar yükselmişti.

Gedik Yatırım’dan Beste Naz Süllü, S-400 haberleri nedeniyle piyasada hareket gözlendiğini söyleyerek, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin de yakından izlendiğini belirtti.

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Öte yandan piyasada izlenen bir diğer gelişme ise 12 Aralık’taki yılın son faiz kararı olacak.

Erdoğan düşük faiz istiyor ancak bankacılar temkinli

Merkez Bankası (MB) son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem faizlerin hem de enflasyonun gelecek yıl tek haneye düşmesini beklediğini vurgulayarak MB’den daha fazla indirim çağrısını tekrarlarken bankacılar tek haneli faizin önümüzdeki yıl TL için bir risk olabileceği görüşünde.

Tahvil/bono yatay seyrediyor

Tahvil/bono piyasasında getirilerde son aylarda yaşanan sert düşüş eğilimi ardından son günlerde yatay seyir izleniyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde dün spotta son işlem yüzde 12.53 valörde ise yüzde 12.61 seviyesinde kaydedildi. Gösterge 10 yıllık tahvil mayısta yüzde 21 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilde ise dün spotta son işlem yüzde 12.02, valörde yüzde 12.2 seviyesindeydi.

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