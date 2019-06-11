S-400 tasarısı oybirliğiyle kabul edildi, Ankara Washington’a tepkili

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzesi alması durumunda yaptırımlara maruz kalmasını gündeme getiren karar tasarısını onayladı. Dışişleri Bakanlığı karara ‘tehdit dili’ diyerek tepki gösterdi.

Oybirliğiyle karar

Kabul edilen karar tasarısı ‘ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi’ başlığını taşıyor. Oy birliği ile alınan karar S-400 alınması durumunda Türkiye’ye yönelik ABD düşmanlarına uygulanan CAATSA yaptırımlarının gündeme geleceği ve NATO üyeliğinin de sorgulanacağı yönünde ifadeler içeriyor. Karar Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşlarını da gündeme getiriyor. Tasarı ABD yönetimi açısından bağlayıcılık taşımamakla birlikte Beyaz Saray’a yaptırımları uygulama konusunda kuvvetli bir politik kolaylık sağlıyor.

Reklam

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada karar tasarısındaki ifadelerin Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığı ve Türkiye’nin dış politikası ile yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Dışişleri: Tehdit dili kabul edilemez

Görüş farklılıklarının giderilmesinde diyalog ve saygının en etkili yol olduğunun vurgulandığı açıklamada şöyle dendi: “Her zaman vurguladığımız gibi, dost ve müttefik ülkeler arasında görüş farklılıklarının giderilmesinin en etkili yolu diyalog ve ülkelerin egemen kararlarına saygı gösterilmesidir. Bunun yerine, hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan ve karşılıklı güvenin artırılmasına hizmet etmeyen kararların alınması, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve birtakım suni miatlar konulması kabul edilemez.”



