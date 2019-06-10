‘S-400 ortak teknik ekibi’ne ABD’den cevap yok

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzelerine karşı çıkan ABD’nin teknik endişelerini gidermek için Ankara’nın ilettiği teknik ekip kurma teklifine ABD’nin cevap vermediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Türkiye’nin S-400 hava savunma füzelerini satın almasını istemiyor. ABD uyarılara rağmen Türkiye’nin S-400’leri teslim alması halinde F-35 savaş uçağı projesindeki rolünün tehlikeye gireceğini ve bir dizi yaptırımla karşılaşacağını da belirtiyor.

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Reuters’in haberine göre, Bilkent Üniversitesi’nde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, S-400’lerin teslimat süreciyle ilgili soruya şunları söyledi: “ABD tarafından bir endişe var ise, yani endişenin kaynağı S-400’lerin Türkiye’de bulunmasından dolayı bir teknik endişe ise, biz bunu tartışmaya konuşmaya hazır olduğumuzu defalarca yineledik. Ama bu anlamda teknik bir ekip oluşturup bu konuyu tartışmak ile ilgili hiçbir adım atmadı karşı taraf.”

‘Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını anlatan mektup üzerinde MSB çalışıyor’

Demir, ABD savunma bakanlığı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan tarafından gönderilen ve Türkiye’nin F-35 programından nasıl çıkarılacağının ana hatlarının yer aldığı mektup hakkında ise Milli Savunma Bakanlığı’nın çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Demir, “Mektubun muhatabı Milli Savunma Bakanlığı. Onlar tabii bunun üzerine bir çalışma yapıyorlardır, yapıyorlar daha doğrusu. Beraber koordinasyon içindeyiz, yakında bir cevap verilir” dedi.

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Shanahan’ın geçen hafta cuma günü Türkiye’ye ilettiği mektuba ek olarak gönderilen ‘Türkiye’nin F-35 programına katılımının kademeli olarak sonlandırılması’ başlıklı nota göre 31 Temmuz’da ABD’de F-35 eğitimi alan Türk personelin ABD’den ayrılması öngörülüyor.

Ayrıca Türkiye’den F-35 eğitimi için yeni pilot ve personel kabul edilmeyecek. Şu anda ABD’de eğitim gören pilot ve personelin eğitimlerine de temmuz sonunda son verilecek.

Shanahan mektupta S-400 alım kararının Ankara’nın NATO ile ilişkilerini zedeleme ve Rusya’ya bağımlılık yaratma ihtimali bulunduğuna dikkat çekerek, “S-400’lerde fikir değiştirme tercihine sahipsiniz” demişti.

Mektuba göre ABD ayrıca F-35 parçalarının Türkiye’de üretimine gelecek yıl başlarına kadar son verilmesi ve üretimin başka bir yere kaydırılması için çalışma yürütüyor. F-35’te kullanılan 937 parça Türkiye’de üretiliyor.

ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Ellen Lord, cuma günü yaptığı açıklamada, ‘Son derece disiplinli ve incelikli bir şekilde faaliyetleri durdurmaya çalıştıklarını’ söylemişti. Ancak Lord, şu ana kadar yapılanların hiçbirinin ‘geri çevrilemez’ olmadığını ifade etmişti.

Rus devlet savunma şirketi Rostec’in yöneticisi Sergei Chemezov ise cuma günü Rus haber ajanslarında yer alan habere göre S-400’leri iki ay içinde Türkiye’ye teslim etmeye başlayacaklarını söylemişti.