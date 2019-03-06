‘S-400’ mesajlarıyla hareketlenen dolar Merkez’in faiz kararını bekliyor

Dolar/TL, dalgalı bir seyirle 5.40’ın hemen altında güne başlarken, Merkez Bankası’nın (MB) bugün sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında vereceği mesajların piyasada yön belirleyici olması bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Beklentilerin altında artış gösteren enflasyonun ardından piyasalarda MB’nin faiz indirimlerini erkene çekip çekmeyeceği tartışılırken, MB’nin ‘enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek’ mesajı ile birlikte bu haftaki toplantısında faiz indirimine gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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Reuters’ın 17 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre MB’nin faiz indirimlerine haziran ayında başlaması ve seri indirimlerin yılın kalanında 500 baz puana ulaşması bekleniyor.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, şunları söyledi: “Bankanın bugün vereceği mesajlar önemli. Beklentimiz önceki PPK notunun büyük oranda korunması. Dolayısıyla bugün MB’den faiz indirimlerini hazirandan nisana çekecek bir mesaj beklemiyoruz. Bu senaryo TL’yi de destekleyecektir. Çünkü beklentilerin altındaki enflasyon verisi sonrası faiz politikasına ilişkin bir miktar soru işareti oluşmuştu. Aksi durumda ise TL’de sert satış görebiliriz.”

Bazı bankacılar nisanda bekliyor

Bazı bankacılar MB’nin ekonomideki yavaşlamayı da dikkate alarak ilk faiz indirimini nisan ayına çekebileceğini öngörüyor. Ancak bu beklenti henüz genele yayılmış değil.

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Bankacılar haftanın kalanında başta Türkiye’nin S-400/Patriot tercihi olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin gelişmelerin ve seçim gündeminin de takip edilmeye devam edileceğine dikkat çekiyor.

Dolar/TL dün 5.40’ın altında dalgalı bir seyir izledikten sonra günü 5.40’ın hemen altında tamamlamıştı. Kur bu sabah da anlamlı bir değişiklik göstermeyerek saat 0901’de 5.3872-5.3890 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında dolar/TL 5.7358-57392, avro/TL 6.0842-6.0893 seviyesindeydi.