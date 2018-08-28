‘S-400 krizi’nin gölgesinde: TSK pilotu ilk F-35 uçuşunu yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), “Türk pilotlarının ABD’de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir” açıklamasını yaptı.

‘S-400 krizi’nin gölgesinde

Ankara’ya dün gelen ABD’li heyet, Türk mevkidaşlarına “S-400’lerden vazgeçerseniz ‘F-35 yaptırımı’ kalkar” mesajını vermişti.

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Rus savunma sanayi şirketi Rosteh tarafından 2017’de yapılan ve dönemin savunma bakanı Nurettin Canikli tarafından da doğrulanan açıklamada, Türkiye’nin 2.5 milyar dolar karşılığında Rusya’dan dört adet S-400 füze savunma bataryası satın aldığı duyurulmuştu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis bugün yaptığı açıklamada, ”Türkiye’nin Rusya’dan füze savunma sistemi almasından kaygı duyuyoruz” demişti.

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Hedef 100 uçak

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin kararı onaylamıştı. Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 projesi kapsamında alacağı ilk uçak için haziran ayında teslim töreni yapılmıştı. Uçağın Kasım 2019’dan itibaren Türkiye’deki görev yerine gelmesi bekleniyordu.