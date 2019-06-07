S-400 krizinde son durum: ABD F-35 eğitimi için Türkiye’den yeni pilot kabul etmeyecek

ABD, F-35 uçaklarında eğitim alması için Türkiye’den şu anda ABD’de bulunanlar dışında yeni pilot kabul edilmemesine karar verdi.

F-35 savaş uçağı (Fotoğraf: Reuters)

Adlarının açıklanmasını istemeyen ABD’li iki yetkili, Reuters’a yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 satın alma planından vazgeçmesi halinde karardan geri dönülebileceğini belirtti.

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ABD’li yetkililer kararın, Türkiye’nin ABD’ye bundan sonra göndereceği pilot ve bakım personeli için geçerli olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Rusya’dan alacağını açıkladığı S-400 füzeleri ABD-Türkiye ilişkilerinde sorun yaratmaya devam ediyor. ABD, füzelerin Türkiye’nin en az 100 tane alacağını açıkladığı F-35 uçakları için tehlike yaratacağını söylerken, Türkiye Rusya’dan silah alım planında şu ana kadar geri adım atmadı.

Türkiye’nin iki silaha birden sahip olamayacağını daha önce belirten ABD, bugüne kadar Türkiye’nin askeri personelini F-35 için eğitim çalışmalarını askıya alma kararını almaktan kaçınmıştı.

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Türkiye’nin hali hazırda Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde bulunan pilot ve bakım personeline verilen eğitimin durdurulması gibi bir karar ise henüz alınmadı. Reuters geçen hafta ABD’nin bu kararı da değerlendirdiğini bildirmişti.

Şu anda Türkiye’nin Luke Hava Üssü’nde eğitim alan dört pilotu bulunuyor. Üste iki Türk pilot da eğitmen olarak görev yapıyor. ABD ordusunun verdiği bilgiye göre bu altı subaya ek olarak 20 bakım personeli de üste eğitim alıyor.