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S-400 krizi: ABD’ye göre Türkiye’ye ekonomik yaptırım ‘çok uygun’ bir seçenek

ABD hükümeti Türkiye’nin planlanan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle ekonomik yaptırımların ‘çok uygun’ bir seçenek olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

ABD siyasi-askeri ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Clarke Cooper Brüksel’de gazetecilerle yaptığı bir telekonferansta ABD ve diğer NATO müttefiklerinin anlaşmazlığın çözülmesi konusunda Türkiye ile görüşmelere devam ettiklerini söyledi.

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Cooper, “Bir çözüm aramanın bugün imkanı var, ancak yaptırım uygulanması da bir hareket şekli ve şu aşamada çok uygun bir seçenek” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yabancı basınla yaptığı sohbet toplantısında S-400 konusunun Rusya ve Türkiye için bitmiş bir konu olduğunu ve bu alım konusunda ABD’nin Türkiye’ye yaptırım getirebileceğine hiç ihtimal vermediğini söylemişti.

Erdoğan ayrıca “NATO içindeki şu ana kadar yaptığı bütün uygulamarıyla NATO’nun bu kadar dayanışmacı ülkesini yaptırımlara tabii tuttuğu zaman Amerika bunu çok iyi düşünmesi lazım. Bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olacaktır, biz bunlara evet demeyiz” demişti.

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Cooper ABD’li yetkililer ya da diğer NATO üyeleri arasında bu mesele konusunda bir görüş ayrılığı olmadığını belirtti.

Cooper ayrıca ABD ve diğer NATO müttefiklerinin Türkiye’ye ısrarla alternatif füze savunma sistemleri önerdiğini de sözlerine ekledi.

Trump yönetimi üç paketi değerlendiriyor

NATO müttefiki ABD ve Türkiye, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor. ABD S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor. Türk yetkililer ise Ankara’nın F-35 projesi konusundaki sorumluluklarını yerine getirdiğini ve programın planlandığı gibi devam etmesi gerektiğini savunuyor. Rusya’dan S-400 alımının da sadece Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarını karşılama amacı taşıdığı ve bu satışın F-35’lere bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

Buna karşılık, ABD’li yetkililer Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’ (CAATSA) yaptırımlarıyla karşı karşıya olacağını bugüne kadar pek çok kez dile getirdi.

Son olarak, ABD yönetiminin, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye’ye karşı uygulanmak üzere üç yaptırım paketini değerlendirdiğini bildirilmişti. Seçenekler arasında ağır basanların ekonomiye ve savunma sanayine yönelik yaptırımlar olduğu belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan S-400 siparişinin Rusya ve Türkiye için bitmiş bir konu olduğunu, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım getirebileceğine hiç ihtimal vermediğini söyledi. Erdoğan füzelerin temmuzun ilk 15 gününde teslim alınacağını söylemişti.

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