S-400 finali Osaka’da: Erdoğan-Trump zirvesi teyit edildi

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 28-29 Haziran’da Japonya’da düzenlenecek G-20 zirvesinde bir resmi görüşme yapacağını açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Erdoğan ve Trump’ın S-400 krizi başta olmak üzere Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümü için Osaka’da görüşeceği öngörülüyor ancak bir pürüz çıkma ihtimali de dile getiriliyordu. Görüşmenin S-400 sorununun çözümü ya da ihtilafın kalıcı hale gelmesi konusunda bir final niteliğinde olmasını bekleyen çok sayıda siyasi yorumcu var.

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Konu Beyaz Saray’ın Trump’ın Osaka’da ikili görüşeceği sekiz lideri açıklamasıyla sona erdi. Trump’ın zirvede görüşeceği liderler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed de olacak. Görüşmelerin gün ve saatlerine dair bir açıklama ise henüz yapılmadı.