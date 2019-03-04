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Yaramazlara biraz batar!

S-400 alımı Katar’ın da gündeminde: Henüz bir karar yok

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Thani, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alımına ilişkin henüz bir karar verilmediğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Katar’ın S-400 alımına ilişkin olası anlaşması Suudi Arabistan’ın eleştirisine maruz kalmıştı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile ortak basın toplantısında konuşan el Thani şunları söyledi: “Çeşitli Rus ekipmanlarının satın alınmasıyla ilgili görüşme yapılıyor ancak bu (ekipman, S-400) konusuda henüz bir karar yok. Suudi (Arabistan) ve diğer ülkelere gelirsek, hiçbirini ilgilendirmez. Bu karar Katar devletinin vereceği bir karardır.”

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