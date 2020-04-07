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Yaramazlara biraz batar!

Rüzgarın ‘uçurduğu’ çatıdan kopan parça karşı binadaki daireye zarar verdi

İstanbul’un Esenler ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısının bir bölümü karşı apartmanın çatı katındaki daireye girdi.

Fotoğraf: DHA

Esenler Tuna Mahallesi 714 Sokak’taki katlı apart beş katlı apartmanın çatısından kopan parça, apartmanın karşısında bulunan dört katlı apartmanın çatısına uçtu; bir kısmı en üst kattaki daireye zarar verdi. Çatıdan uçan bazı yapı malzemeleri de sokağa düştü.

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Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar tespiti yapıldı; sokak araç trafiğine kapatıldı. Park halindeki otomobiller kaldırıldı.

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