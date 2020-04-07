Rüzgarın ‘uçurduğu’ çatıdan kopan parça karşı binadaki daireye zarar verdi

İstanbul’un Esenler ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısının bir bölümü karşı apartmanın çatı katındaki daireye girdi.

Fotoğraf: DHA

Esenler Tuna Mahallesi 714 Sokak’taki katlı apart beş katlı apartmanın çatısından kopan parça, apartmanın karşısında bulunan dört katlı apartmanın çatısına uçtu; bir kısmı en üst kattaki daireye zarar verdi. Çatıdan uçan bazı yapı malzemeleri de sokağa düştü.

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Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar tespiti yapıldı; sokak araç trafiğine kapatıldı. Park halindeki otomobiller kaldırıldı.