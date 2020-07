Rüzgar Gibi Geçti’nin yaşayan son oyuncusu Olivia de Havilland hayatını kaybetti

‘Rüzgar Gibi Geçti’ (Gone with the Wind) filminin hayatta kalan son oyuncusu, iki Oscar sahibi Olivia de Havilland 104 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: Reuters

Sözcüsü bir döneme damga vuran oyuncunun Fransa’nın başkenti Paris’teki evinde doğal sebeplerden hayatını kaybettiğini açıkladı.

1939 yapımı filmin yanı sıra 50 yıllık kariyerinde 49 filmde rol alan, Britanyalı bir anne-babanın çocuğu olarak dünyaya gelen ABD, Britanya ve Fransa vatandaşı Havilland, Hollywood’un ‘altın çağı’ denen dönemin de son temsilcilerinden biriydi.

2003’teki Oscar töreninde ödül vermişti.

Kendisi gibi oyuncu kardeşi Joan Fontaine’le çalkantılı bir ilişkisi olan Havilland, oyunculara daha iyi kontratlar sağlamak adına atılan adımların öncü isimlerindendi.

En yaşlı Oscar sahibi oyuncu

1960 yılından beri Paris’te yaşayan Havilland, ayrıca, ‘yaşayan en yaşlı Oscar’lı oyuncu’ unvanının sahibiydi.

Beyazperdenin bir başka ünlü ismi, 1957’de hayatını kaybeden ABD’li oyuncu Humphrey Bogart, onu ‘gerçek bir Hollywood ikonu’ olarak nitelendirmişti.

1916’da Japonya’nın başkenti Tokyo’da dünyaya gelen Olivia De Havilland, kısa süre sonra ailesiye ABD’nin California eyaletine yerleşti. Adını 1935 yapımı ‘Captain Blood’ filmiyle duyuran oyuncu 1946 yılında, ‘To Each His Own’ filmindeki rolüyle 1949’da ise ‘The Heiress’teki performansıyla Osca kazandı.