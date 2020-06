‘Rüzgar Gibi Geçti’, ırkçı ögeler içerdiği gerekçesiyle yayından kaldırıldı

Sinema tarihine damgasını vuran filmlerden ‘Rüzgar Gibi Geçti’ (Gone with the Wind) merkezi ABD’deki HBO Max tarafından yayından kaldırıldı.

Abonelik sistemiyle hizmet veren HBO Max’in bu kararı önce ABD sonra dünyada ırkçılık karşıtı gösterilere neden olan, siyah George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından alındı. 1939 yapımı filmin, ırkçı önyargılar içeren betimlemeler yer aldığı gerekçesiyle yayından kaldırıldığı belirtildi.

HBO sözcüsü şunları söyledi: “‘Gone with the Wind’, zamanının ürünü ve maalesef dönemin Amerikan toplumunda yaygın bazı etnik ve ırkçı önyargıları içeriyor. Bu tarz ırkçı tasvirler o zaman da yanlıştı bugün de yanlış. Dolayısıyla filmi platformda tutmanın ve bazı ifadeleri kınamamanın sorumsuz olacağını düşündük.“

Margaret Mitchell’in kaleme aldığı, Amerikan İç Savaşı’nda geçen romandan esinlenerek beyazperdeye uyarlanan film 10 Oscar kazanmıştı.