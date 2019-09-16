Rüyasından etkilenip elmas yüzüğünü yuttu; ameliyatla çıkarıldı

ABD’nin San Diego kentinde yaşayan Jenna Evans (29), ‘rüya gördüğü sırada’ nişan yüzüğünü yuttu. 2.4 karatlık elmas yüzük Evans’ın midesinden ameliyatla alındı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Evans yaşananları şöyle anlattı: “Nişanlım Bobby ile hızlı trende yolculuk yapıyorduk. Kötü adamların gelip yüzüğümü çalacağı söylendi. Yüzüğü parmağımdam çıkarıp yutmaya zorlandım. Sabah uyandığımda evdeydim; rüya görmüştüm. Ama parmağımda yüzük yoktu.”

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Nişanlısıyla hastaneye gittiklerini, gülmekten kendini alamadığı için doktorlara olup biteni anlatmakta zorluk çektiğini belirten Evans, röntgen çekildiğini ve yüzüğün midesinde olduğunu tespit edildiğini söyledi.

Ameliyat sonrasında yüzüğüne kavuştuğunu ve bir daha hiç parmağından çıkarmayacağını anlatan Evans, “Bobby’yle evlenmek için uzun süredir bekliyorum. Yüzüğü yeniden parmağımda görmek çok güzel. Düşündükçe hala gülüyorum ve rüya görürken nasıl yuttuğuma inanamıyorum” diye konuştu.