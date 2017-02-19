‘Rüyamızı gerçekleştirdik’: Anadolu Efes’i 75-66 mağlup eden Banvit tarihinde ilk kez Türkiye Kupası şampiyonu

Türkiye Kupası final maçında Anadolu Efes’i 75-66 mağlup eden Banvit erkek basketbol takımı, tarihinde ilk kez kupa şampiyonluğunu kazandı.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesine Anadolu Efes, Derrick Brown, Cedi Osman, Jayson Granger, Can Mutaf ve Dunston’la başladı. Banvit ise, Edo Muric, Gediminas Orelik, Gasper Vidmar, Chappell ve Theodore beşlisiyle sahaya çıktı.

Derrick Brown ve Gasper Vidmar’ın karşılıklı sayılarıyla başlayan mücadelede 5’inci dakika 8-8 eşitlikle geçildi. Vidmar’la boyalı alanı etkili kullanan Banvit, 8’nci dakikada Theodore’un da devreye girmesiyle durumu 21-12’ye getirerek dokuz sayılık farkı yakaladı.

İlk periyotu 23-14 önde tamamlayan Bandırma ekibi, Orelik ve Chappell’in basketleriyle 13’üncü dakikada durumu 27-14 yaptı. Mola alan ve ara sonrasında savunmasını değiştiren Anadolu Efes, rakibini top kayıplarına zorladı. Bu bölümde Derrick Brown ile hücumdaki etkinliğini arttıran lacivert-beyazlılar, 18’inci dakikada farkı beş sayıya indirdi (35-30). Mücadelenin ilk yarısı 38-32 Banvit’in üstünlüğüyle tamamlandı.

Tempolu başlayan üçüncü periyotta boyalı alana girerek hücumda skor üretmeye çalışan Anadolu Efes, Dunston’ın smacıyla 25’inci dakikada farkı dört sayıya indirdi (42-38). Savunmaların ön plana çıktığı dakikalarda Vidmar ve Orelik ikilisiyle basketler bulan Bandırma ekibi, durumu da 50-42’ye getirdi.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreğine Gediminas Orelik’in basketiyle 52-44 üstün giren Banvit, Theodore ve Orelik’in oyuna ağırlığını koymasıyla 33’üncü dakikada 12 sayılık farkı yakaladı (60-48). Son bölümde Derrick Brown’ın basketleriyle skorda geri dönüş yapan Anadolu Efes, durumu 66-63’e getirdi. Ancak oyunun kontrolünü elinde tutan Banvit, maçtan 75-66 galibiyetle ayrılarak Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.

‘En değerli oyuncu’ Banvit’ten Jordan Theodore

Turnuvayı 20 sayı ortalamasıyla tamamlayan ve final maçında attığı 19 sayıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Jordan Theodore kupanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

‘Rüyamızı gerçekleştirdik’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, kupa şampiyonluğuyla rüyalarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, şunları söyledi: “Çok güzel bir başarı. Mutluluktan dolayı kendi ekibime teşekkür ediyorum. Öncelikle bizim sadece basketbolla ilgilenmemizi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu zaferde bize destek olan taraftara da teşekkür ediyorum. Herkesin bir rüyası olmalı. Biz rüyamızı gerçekleştirdik ama sadece bir rüya olmaz her zaman bir rüya olmalı. Rutin tek maçlı sistemlerde biraz daha gerçekçi olmak lazım. Kendi haddimizi biliyoruz. Kendi rüyamızı gerçekleştirdik ama başarıya ulaşmak için başka rüyalarımızın da olması lazım.”

‘Hücumda çok hata yaptık’

Rakibini mücadelesinden dolayı kutlayan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic ise, “Başta sona çok sert oynadılar ve hak ettiler. İlk çeyrekte kendilerine fırsat sağladılar ve öne geçtiler. Maçın devamında bunu değiştiremedik. Hücumda çok hata yaptık. Bunu da değiştiremedik” diye konuştu.