Rüya gibi: Erdoğan, ‘Demokrasi ve özgürlüklerle Türkiye’ye sınıf atlattık’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye demokrasi, hak ve özgürlükler de sınıf atlattıklarını belirterek “Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Hak ve özgürlükler bizle geldi” dedi.

AKP’nin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi’nde konuşan Erdoğan, gençlerden aldıkları güçle Türkiye’ye demokrasi, hak ve özgürlüklerde sınıf atlattıklarını söyledi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Reform üzerine reform yaptık. Her alanda tarihi yatırımlara imza attık. Gençlerimizden aldığımız ilhamla 2023 hedeflerimizi ilan ettik. 2053, 2071 vizyonlarımızı kendilerine emanet ettik. Gençler size inanan AK Parti, sizinle bu yolda yürüyen AK Parti, yarının modern Türkiyesini gençlerle beraber inşa edecek olan yine AK Parti. Gençlerimize inandığımız için seçme ve seçilme yaşını 18’e indirdik. Türkiye’de gençlere bizim kadar güvenen, itimat eden parti yok. AK Parti gençlerin partisidir. AK Parti’yi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir. 24 Haziran seçim en çok gençlerin seçimi olacak.”

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Erdoğan, geçen hafta paylaştığı seçim manifestosuyla ilgili de konuştu: “Gençlerimize özel bir ithamımız vardı. Gençler şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Size emretmeyeceğiz, dikte etmeyeceğiz. Sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız. Sadece sizinle birlikte çalışacağız. Medeniyetinizi, tarihinizi, kültürünüzü en iyi şekilde öğreneceksiniz. Gelin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerle birlikte hayata geçirelim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Benim başörtülü kızlarımın elinden üniversiteye gitme hakkını aldınız. Demokrasi, özgürlük diyorlar. Şu anda başörtülü olanlar her yerde çalışma hakkına sahip mi? Şurada başı açık başı örtülü kızlarım bir arada oluyor mu? Ne oldu, bu ülke yıkıldı mı? Bunlar kardeş. Biz kardeşi kardeşle barıştırdık. Birileri ülkemizde bölücülük yaptı. Bunlar bir de parti kurarak tehditlerle maalesef benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler. Çukurlar açtılar. Güneydoğu Anadolu’yu atık su kanalları gibi böldüler, parçaladılar. Onlara gereken dersi verdik mi? İnlerine gireceğiz dedim, girdik mi? Sonunda şu anda kaçacak delik arıyorlar mı? Bu milletin huzuruna kastedenlere biz buraları zindan ederiz.”