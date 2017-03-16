Rutte’nin sözcüsünden Yıldırım’ın ‘özür’ iddiasına yanıt: Özür yok, araştırıyoruz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin sözcüsü, Başbakan Binali Yıldırım’ın Hollanda’nın Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel’in gözaltına alınmasından dolayı Hollanda’nın özür dilediğine dair iddiasını reddetti.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Maslahatgüzar Alper Yüksel’le birlikte Kaya’nın ekibinden beş kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti. Yüksel’in Hollanda dışişlerinden onaylı diplomat kartını göstermesine karşın yaklaşık dört saat hücrede tutulduğu ve iletişim kurmasının engellendiği belirtilmişti.

Habertürk yayınında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Rutte’yle yaptığı telefon görüşmesini aktararak “Konsolos gözaltına alındığı için özür dilendi” demişti.

‘Araştırılıyor’

Hollanda merkezli NL Times’ın haberine göre, Rutte’nin sözcüsü sözlerine “Özür yok” diyerek başladı.

Polisin kim olduğunu anlayamamasından dolayı gözaltı yapıldığını ve durumun anlaşıldığı zaman serbest bırakılmanın sağlandığını savunan sözcü, “Rutte, Yıldırım’la yaptığı görüşmede Hollanda’nın bu konuyu araştıracağını söylemiştir. Bu konuda Viyana Antlaşması’na aykırı davrandığı anlaşılırsa, bundan üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz” dedi.