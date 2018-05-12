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Yaramazlara biraz batar!

Rutte’nin partisi devrede: Hollanda’da Türk politikacıların propagandası yasaklansın

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Hollanda’da Başbakan Mark Rutte’nin mensubu olduğu hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türk politikacıların ülkede propaganda yapmasının resmi olarak yasaklanmasını istedi. VVD’nin bu önerisine koalisyonu oluşturan diğer partilerin de sıcak baktığı belirtiliyor.

Erdoğan ve Rutte

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Haziran’da seçim öncesi Türk hükümet üyelerinin ülkesinde propaganda yapmalarını istemediklerini açıklamıştı.

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BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine Rutte’nin partisi, bu açıklamanın ardından Türk politikacıların seçim propagandalarını yasaklayacak düzenleme için harekete geçti.

VVD Milletvekili Bente Becker, Hollanda’da kampanya yapmak isteyen Türk politikacıların toplumda huzursuzluk yarattığını söyledi. Becker, seçim kampanyaları ile Türkiye’deki ‘gerilim ve çatışmaların Hollanda’ya ithal edildiğini’ savundu.

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İktidar partisi milletvekili, Türkiye’den gelen politikacıların kampanya yapmasının yasal olarak engellenemediğine dikkati çekti. Becker, bu nedenle hükümetten, Almanya’da olduğu gibi, Türk politikacıların propaganda yapmasını yasaklayan bir düzenleme yapmasını istedi.

VVD’nin yanı sıra hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti’nin (CDA) de bu öneriye güçlü bir şekilde destek verdiği belirtiliyor.

Koalisyonun diğer ortakları oluşturan Hıristiyan Birliği (CU) ile Demokratlar 66 (D66) da Türk politikacılara propaganda yasağı önerisine sıcak bakıyor.

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