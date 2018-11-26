Rusya’yla gerilim: Ukrayna sıkıyönetim ilan etti

Ukrayna, Rusya’yla gerginlik üzerine sıkıyönetim ilan etti. Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko 25 Ocak 2019’a kadar devrede olacak sıkıyönetimin seferberlik içermeyeceğini, ancak ‘hazır olmak’ amacını taşıdığını söylerken hak ve özgürlüklerin kısıtlanmayacağını vurguladı.

Bir Rus gemisi dün Kerç Boğazı yakınlarındaki Ukrayna savaş gemilerine sınır ihlali gerekçesiyle ateş açmış, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da altı askerin yaralandığını, iki geminin de hasar gördüğünü bildirmişti. Ukrayna basınında da bir askerin hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

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Rusya’dan yapılan açıklamada ise üç Ukrayna gemisinin Kerç Boğazı’ndan limana dönmelerinin sağlandığı bildirilmişti. Rusya’nın gemilere el koyduğu anlaşıldı.

Resmi olarak halen savaştalar

Karadeniz’le Azak Denizi’ni birleştiren Kerç Boğazı üç yıl önce Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından Kırım’la beraber tamamen Rusya’nın kontrolüne geçmişti. Protokol uyarınca Ukrayna’nın Kerç Boğazı’ndan geçecek gemilerini önceden Ruslara bildirmesi gerekiyor. Son gerginlikte Ukrayna gemilerin geçeceğini önceden bildirdiğini söylerken Rusya aksi iddiada.

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İki ülke halen resmi olarak savaşta.