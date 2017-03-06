Rusya’yla ‘anlaşan’ Menbiç Askeri Konseyi’nden yeni çıkış: Kent korumamızda

Türkiye’nin El Bab’ı ele geçirmesinin ardından bir sonraki hedefi olarak duyurduğu Menbiç’in, hem kent merkezi hem de kırsal bölgesinin Menbiç Askeri Konseyi’nde olduğu açıklandı.

Reuters’ın aktardığına göre, dün bir açıklama yayınlayan Menbiç Askeri Konseyi, kentin IŞİD’den alındığından beri yönetiminin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve ABD öncülüğündeki IŞİD’e karşı koalisyonda olduğunu belirtti.

DSG’nin bileşeni ve aynı zamanda YPG militanlarını da içeren konseyden yapılan açıklamada, “Biz Menbiç Askeri Konseyi olarak Menbiç ve kırsal kesiminin Menbiç Askeri Konseyi ve uluslararası koalisyonun koruması altında olduğunu yeniden teyit ederiz” dendi.

Açıklama kafa karıştırdı

Açıklamada, ‘yeniden’ ifadesinin kullanılması, akıllara geçtiğimiz hafta DSG kanadından Menbiç’in kaderine ilişkin yapılan duyuruyu getirdi.

Zira, Türkiye’nin her mevkiden aylardır Fırat Kalkanı’nda El Bab’dan sonraki hedef olarak gösterdiği Menbiç’in bazı köylerinin Rusya’yla varılan anlaşma gereği Suriye ordusuna bırakılacağı açıklanmıştı.

Kısa süre sonra Rakka operasyonuna başlaması beklenen DSG ile TSK destekli Özgür Suriye Ordusu güçlerinin karşı karşıya gelmesine engel olmak için bu hamlenin yapıldığı ifade ediliyordu.

Öyle ki Menbiç Askeri Konseyi de şu açıklamayı yapmıştı: “Rusya ile vardığımız anlaşmaya göre, Suriye devletine ait güçler, bu köylerde konuşlanacak ve bizimle Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan gruplar arasında bir hat oluşturacak.”

Bu gelişmeyi değerlendiren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da, geçen hafta bölgede ciddi bir hareketlilik başladığını kaydedip, “Türkiye’nin önceliği şu anda Menbiç’tir” demişti.

TSK da, benzer biçimde Menbiç’in dikkatlice izlendiğini açıklayarak, “PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir” diye bir duyuru yapmıştı.