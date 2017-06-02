Rusya’yı ‘doğrulayan’ sözcü Kalın: IŞİD’e koridor açıldığı yönünde emareler var

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, IŞİD’in Rakka’dan çıkmak için Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) açtığı koridoru kullandığı yönünde emareler olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kısa bir süre önce, IŞİD’in Rakka’dan çıkmak için Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) anlaştığını öne sürmüş ve eklemişti: “Söz konusu bilgi kamuoyuna yansıdıktan hemen sonra IŞİD militanları Rakka’dan çıkarak, Palmira’ya doğru hareket etti.”

NTV yayınına katılan Kalın, sözlerine şöyle başladı: “Suriye’de DEAŞ ile mücadele devam edecek. Biz sınırımızdan DEAŞ’ı uzaklaştırdık. Şu anda ana çatışmasızlık bölgesi tespit edildi. Bu çatışmayı minimize edebilecek formüllerden birisi. Bunun hayata geçirilmesi için gerekli görüşmeler yapılıyor. Genel bir konsensus var.”

IŞİD’e DSG tarafından koridor açıldığına yönelik emareler olduğunu aktaran sözcü, “MİT konuyu yakından takip ediyor. Bu yeni bir şey değil. Daha önce de yapıldı. Biz hep bunu söylüyoruz, terör örgütleri işlerine geldiğinde birbirlerini destekliyor. Bunlar oyun içinde oyuna dönüşüyor” diye konuştu.