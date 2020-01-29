Rusya’ya ihracat kotası doldu, domates ucuzlayabilir

Rusya’nın Türkiye’den domates alımında uyguladığı yıllık 150 bin tonluk kota dün akşam doldu. Eğer kota artırımı olmazsa yurttaş ucuz domates yiyecek ancak üreticinin zarar etmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin 2015’te hava sahasını ihlal eden Rus uçağını düşürmesinin ardından gerilen ilişkiler öncesi ihracat kotası 340 bin tondu. Daha sonra ihracat sıfırlanırken, 1 Aralık 2017’de 50 bin tona çıktı. Bir sonraki yıl, kota 100 bine, Mayıs 2019’da 150 bin tona çıktı.

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Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Doğan, 150 bin tonluk kotanın dün akşam itibariyle olduğunu söyledi. Risk alarak Rusya’ya domates gönderdiklerini, ürünleri geri çevrileceğini aktaran Doğan, Türkiye’nin kotanın kaldırılarak ihracatın devam etmesi için başvurduğunu ancak henüz sonucun netleşmediğini dile getirdi.

Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracatçılar ister istemez tedirgin. Rusya eğer kotayı açmazsa yeni pazar arayışına gireceğiz ya da iç pazarda ürünleri değerlendireceğiz. Domatesin kilosu cinsine göre 4-6 lira arasında değişiyor. Kota dolduğu için her an kapılar kapanabilir, devam da edebilir. Bunu artık zaman gösterecek. Kapılar kapanır ürünler kalırsa, ister istemez ürün fiyatlarını da etkiler. Ürün fiyatları düşer ama çiftçi ucuz ürün sattığı için zarar eder.”

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, kotanın tamamen kaldırılmasını istediklerini söyledi.