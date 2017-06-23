Rusya’ya göre IŞİD liderinin öldürülmüş olma ihtimali yüzde yüze yakın

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürülmüş olma ihtimalinin yüzde yüze yakın olduğunu söyledi.

Rus savunma bakanlığı, 28 Mayıs gecesi Rakka’ya düzenlenen ve 10 dakika süren hava saldırısında bir toplantının hedef alındığı duyurmuş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Bağdadi’nin ‘büyük ihtimalle’ öldüğünü söylemişti.

Ancak ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, “Bu haberleri doğrulayan bir bilgiye sahip değiliz” demişti.

Interfax haber ajansına göre Ozerov, Bağdadi’nin öldüğü bilgisi hakkında, “Bu bilginin yüzde yüze yakın doğru olduğunu düşünüyorum. IŞİD’in onu hala göstermemesi de bize Bağdadi’nin öldüğünü düşündürüyor” dedi.

Rusya geçen hafta 28 Mayıs’ta Rakka’ya düzenlenen hava saldırısında hedef alınan toplantıda örgütün askeri konseyindeki komutanların öldürüldüğünü açıklamış, Bağdadi’nin öldürüldüğüne dair çeşitli bilgiler geldiğini ancak bunları teyit etmeye çalıştıklarını duyurmuştu.