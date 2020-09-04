Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rusya’nın ‘tartışmalı’ aşısında ilk sonuçlar: Katılımcılarda antikor oluştu

Rusya’nın ‘tartışmalı’ corona aşısı Sputnik V’ye dair veriler sonunda paylaşıldı. Saygın tıp dergisi Lancet’ta yayınlanan faz 2 ve 3 sonuçlarına göre aşı antikor üretimi sağlıyor.

Fotoğraf: Reuters

Rusya 11 Ağustos’ta dünyanın ilk ‘corona’ aşısı için onay verdiğini duyurmuş ancak henüz faz 3 denemeleri dahi başlamayan aşı çalışmasına Batı ülkeleri şüpheyle yaklaşmıştı.

Reklam

Aşıya onay verildiğinde henüz faz 2 ve 3 sonuçları da hakem değerlendirmesi yapılan bilimsel bir yayında yer almamıştı.

Eleştirilere cevap niteliğinde yayınlanan makalede haziran ve temmuz aylarında yapılan ilk iki faz deneylerde her birinde 38 olmak üzere toplam 76 katılımcının yer aldığı, bütün katılımcıların antikor geliştirdiği ve ciddi bir yan etkisinin görülmediği yazıldı.

Ayrıca uzun dönem güvenlik ve etkinlik sağlanması için geniş, uzun dönemli placebo karşılaştırmalı deneylerin ve daha fazla incelemenin gerekli olduğu belirtildi.

Reklam

Rus Ulusal Varlık Fonu (RDIF) tarafından finanse edilen aşı, Moskova Gamaleya Enstitüsü’nde geliştirilmiş, 1957’deki Sovyetler Birliği’nin dünyanın ilk yapay uydusuna gönderme yaparak Sputnik V ismini almıştı.

Rusya: Soru sorma sırası bizde

RDIF’nin başındaki isim Kirill Dmitriev şunları söyledi: “Bu yayınla Batı’nın çok açık bir şekilde Rus aşısını karalamak amacıyla üç haftadır azimle sorduğu bütün sorulara cevap vermiş oluyoruz. Aşı bütün şartları sağlıyor. Şimdi biz Batı’nın aşıları hakkında sorular sormaya başlayacağız”.

Dmitriev ayrıca geniş çaptaki deneylerin geçen hafta başladığını ve şimdiye kadar en az 3 bin kişinin katıldığını söyledi.

Makaleyi değerlendiren ABD’deki John Hopkins Üniversitesi’nde bulunan Uluslararası Aşıya Erişim Merkezi yardımcı direktörü Dr. Naor Bar-Zeev çalışmanın küçük ama teşvik edici olduğunu belirterek, henüz herhangi bir Covid-19 aşısının işe yaradığının klinik olarak kanıtlanmadığını ifade etti.

Rusya’nın ‘corona’ aşısı ‘Sputnik V’ hakkında ne biliyoruz, ne bilmiyoruz?

DSÖ: Rusya’daki ‘corona’ aşısının olası ön yeterliliğine ilişkin görüşmeler sürüyor

Alman sağlık bakanı: Rusya’nın ‘corona’ aşısına dair şüphe duyuyorum

Rusya’da ‘corona’ aşısına yasal onay

Rusya’dan ilk olma iddiası: İki haftadan kısa sürede ‘corona’ aşımız onay alacak

Rusya: ‘Corona’ aşısı hazır

SON HABERLER

TÜSİAD başkanı: Rekabet kur ile olacak iş değil

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Negatif reel faiz politikasına son verilmesi ve piyasayla barışılması, ülkeye tekrar yabancı sermayenin çekilmesi gerekiyor” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...