Rusya’nın Suriye özel temsilcisi: Türkiye, en fazla 10 kilometre içeriye girebilir

Rusya’nın Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiyev, Türkiye’nin kalıcı bir şekilde askerlerini Suriye’de konuşlama hakkı olmadığını açıklayarak, üzerinde mutabık olunan anlaşmalara göre de, ordusunu en fazla 10 kilometre içeriye sokabileceğini söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Lavrentiyev, Rusya’nın Türkiye’nin yaptığı operasyonu onaylamadığını belirtti.

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TSK ve SMO’nun Menbiç yakınlarındaki mevzilenmesi devam ediyor. Fotoğraf: DHA

Reuters’in haberine göre ise Rusya’nın Suriye elçisinin Rus Interfax ajansı tarafından yayınlanan açıklamalarında şu bilgiler yer aldı:

Suriye ordusu Menbiç kentinin tam kontrolünü sağladı.

Rus birlikleri Türkiye ordusuyla bölgede koordineli hareket ediyor.

Rus askeri polis birlikleri Suriye’nin kuzeyinde Suriye ordusu ve Türk güçleri arasındaki temas hattında devriye geziyor.

Rusya’nın ABD’nin askerlerini Suriye’den çekeceğine dair şüpheleri var.

Rusya, Suriye hükümeti ve Kürtler arasında aracılık yaptı.

Görüşmeler Rusya’nın Hmeymim hava üssünde gerçekleşti.

Suriye’deki Türk harekatı kabul edilemez.

Rusya ve Türkiye arasında Suriye operasyonuna ilişkin herhangi bir anlaşma yapılmadı.

Türkiye-Suriye sınırının güvenliği, Suriye hükümet güçlerinin konuşlandırılmasıyla sağlanmalı.

Suriye ve Türkiye arasında görüşmeler devam ediyor.

Rusya, Suriye ile Türkiye arasında herhangi bir çarpışmaya izin vermeyecek.

Menbiç’in kuzeyindeki konuşlanma sürüyor, Menbiç’de Rus askerleri devriye geziyor

Öte yandan Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu unsurlarının, yaklaşık 30 kilometre derinlikteki Menbiç’in hemen kuzeyinde konuşlanmayı sürdürüyor.

Menbiç’deki Rus askeri devriyesi. Fotoğraf: Reuters

Rusya ise Rus askeri polisinin Menbiç’in kuzeybatısında, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki temas hattında devriye görevi sürdürdüğünü açıkladı.

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ABD’nin öncülüğündeki koalisyon ise askeri birliklerinin Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’i terk ettiğini açıkladı.

Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, Twitter’dan, “ABD askeri birlikleri Suriye’nin kuzeyinden daha önce açıklandığı gibi çekiliyorlar. Menbiç’in dışındayız” açıklamasını yaptı.