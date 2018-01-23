Rusya’nın Soçi’ye davet ettiği ülkeler: ABD, İngiltere, Çin, Mısır, Ürdün, Irak…

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya, İran ve Türkiye adına Soçi’deki kritik Suriye zirvesine katılması planlananlara davet gönderdi.

Sputnik’in haberine göre, mektupta, “Rusya, İran ve Türkiye adına sizi, bu ülkelerin liderleri Vladimir Putin, Hasan Ruhani ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Kasım 2017 tarihli teklifi üzerine 29-30 Ocak’ta Soçi’de düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Reklam

Mektupta, Soçi konferansının geniş bir yelpazedeki Suriyeli taraflar arasında diyalog oluşmasına destek olmayı ve yeni bir Suriye için toplumun tüm tabakaları açısından uygun şartları oluşturarak toprak bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını korumayı amaçladığı belirtildi.

Kongrenin, Suriye’deki politik çözüme ivme kazandırmayı amaçladığının ve Cenevre görüşmeleri kapsamındaki uygulamalara geçişe yardımcı olmasının umulduğu vurgulandı.

Mektupta, ‘BM temsilcileri ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olarak İngiltere, Çin, ABD ve Fransa’nın yanı sıra, Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan’ın da konferansa davet edildiği’ ifade edildi.

Dışişleri kaynakları: Soçi’ye YPG davet edilmedi

Reuters’a bilgi veren Türk diplomatik kaynaklar, Rusya ve İranlı yetkililere, ‘PKK’nın devamı örgütleri (YPG-PYD) Soçi’de görmek istemediklerini’ net bir dille aktardıklarını belirtti.

Kaynaklar, bu talebin her iki garantör ülke tarafından da kabul gördüğünü kaydetti.

Soçi zirvesine ilişkin yapılan son hazırlık toplantısında listelerin üstünden geçildiğini ve büyük oranda mutabakata varıldığını da söyleyen kaynaklar, “Katılımcılar konusunda listeler birkaç güne kesinleşecek. Mümkün olduğu kadar Suriye halkından her kesimden temsilci bulundurmayı amaçlıyoruz” dedi.

Aynı kaynaklar, toplantıya YPG ile ilişkisi olmayan Suriyeli Kürt grupların davet edileceğini, bu kapsamda Suriye Yüksek Müzakere Heyeti’ne katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi temsilcilerinin yanısıra Rusya’nın belirlediği aşiret ve sivil toplum temsilcilerinin Soçi’de olacağını kaydetti.

Suriyeli muhaliflerin bazılarının hala Soçi toplantısıyla ilgili tereddütleri bulunduğunu da belirten diplomatik kaynaklar, yaklaşık 1500-1600 kişilik bir katılım beklendiğini de söyledi.