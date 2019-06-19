Rusya’nın Norilsk kentinde trafikte kutup ayısı var!

Rusya’nın Kuzey Kutup Dairesi’ne 400 kilometre mesafedeki Norilsk kentindeki sürücüler bir sürprizle karşılaştı: araçların arasında bir kutup ayısı dolaşıyordu.

Fotoğraf: Pravda

Yaşadığı alandan yüzlerce kilometre ötede gezinen kutup ayısının fotoğrafını çeken sürücülerin sosyal medyada paylaştığı görüntüler sayesinde davetsiz misafirin varlığını kısa sürede dünya duydu.

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Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına kutup ayısının çok yorgun göründüğü ve aç olduğuna dair yorumlar yazıldı. Yerel yetkililer, “Şu anda bir fabrikanın etrafında geziyor ama polis gözetimi altında. Polisler kent halkının güvenliği için kutup ayısını izliyorlar” dedi.

Yetkililer, ayrıca, çevreyle ilgili birimden özel bir ekibin kutup ayısını ‘yollarda gezmekten vazgeçirmenin‘ yolunu arayacaklarını söyledi.

Kutup ayıları, iklim değişikliği ve yapılaşmanın artması nedeniyle yaşam alanları daraldığı ve gıda bulamadıkları için Rusya’nın kuzeyinde ‘şehre inebiliyor’.