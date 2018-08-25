Rusya’nın iddiası: Kimyasal saldırı yaptırtıp suçu Esad’a atacaklar

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, zehirli madde eğitimi alan militanların ABD, İngiltere ve Fransa tarafından sivillere kimyasal silahlarla saldırtılarak Suriye’yi vurma hazırlığında olduğunu iddia etti.

Sputnik‘in haberine göre sözcü Konaşenkov, söz konusu üç devletin Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye’yi yeniden vurmaya hazırlandığını ifade etti.

Reklam

Özel bir İngiliz askeri şirket olan Olive rehberliğinde eğitilen militanların İdlib’de konuşlandığını belirten Konaşenkov, zehirli maddeler konusunda uzmanlaşmış militanların sivillere ‘kimyasal silahla saldırıp’ hükümeti suçlama hazırlığında olunduğunu söyledi.

Konaşenkov “Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) militanları kimyasal saldırı düzenlemek için klorin dolu sekiz tankeri, Cisr el Şuğur’un yalnızca birkaç kilometre uzağındaki bir köye konuşlandırdı” dedi.

Reklam

ABD, İngiltere ve Fransa’da üst düzey isimlerin, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenlemesi halinde yanıt vereceklerini ifade eden açıklamalarını hatırlatan Konaşenkov, tüm bunların saldırı hazırlığınının bir parçası olduğunu öne sürdü.

Öte yandan ABD merkezli Bloomberg haber sitesi gizli kaynaklara dayandırdığı haberinde, geçen çarşamba İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’i kimyasal silah konusunda uyardığını yazmıştı.

Haberde Bolton’un Patruşev’e “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kimyasal silah kullanması halinde, ABD’nin geçmişte Esad rejimine karşı kullandığıdan çok daha büyük bir askeri güçle tepki vermeye hazır olduğunu” söylediği aktarılmıştı.