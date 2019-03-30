Rusya’nın iddiası: Fransa ve Belçika İdlib’de ‘kimyasal provokasyon’ planlıyor

Rusya’nın TASS haber ajansı, Fransa ve Belçika istihbaratının İdlib’de bir provokasyon hazırlığında olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ajans, açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığını duyurdu. Habere göre bakanlık, Fransa ve Belçika istihbaratının temasta olduğu İdlib’deki militanların, Suriye ile Rusya’yı sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için bir çekim organize ettiğini iddia ediyor.

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçiş’in yağtığı açıklamada Fransız ve Belçikalı istihbarat mensuplarının ‘Hayat Tahrir El Şam (eski Nusra) liderleri ve Beyaz Miğferler’ temsilcileriyle görüştüğünü, görüşmede, Rusya ve Suriye’nin ‘kimyasal silah kullandığını’ gösterecek bir senaryo çekimlerin organizasyonun ele alındığını söyledi ve şöyle konuştu: “Çekimlere katılacak ve kimyasal silah sonucu yaralıları oynayacaklar için kişi başına 100 dolar ödeme belirlendi.”

Kupçişin, Belçika istihbarat çalışanları, daha sonra Rusya’yı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin militanların İdlib’deki silah depolarına hava saldırısının da videosunu çektiğini öne sürdü.