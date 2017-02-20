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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’nın BM daimi temsilcisi Çurkin New York’ta hayatını kaybetti

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Vitaly Çurkin, New York’ta hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Rus yetkililer, diplomatın makamında rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirtirken, ABD’li gazeteler Çurkin’in ölümüne kalp rahatsızlığının sebep olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çurkin’in sözcüsü Pyotr İlyiçev, “Elçi Çurkin hayatının son dakikasına kadar görevinin başında oldu. Tüm hayatını Rusya’nın çıkarlarını korumaya adadı” diye konuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a verdiği destekle bilinen Çurkin, BM’deki görevine 2006’da getirilmişti.

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